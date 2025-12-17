زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

الوكيل الإخباري- حصدت شركة زين الأردن جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة“Women Inclusive Work) ) المقدّمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ضمن الحفل السنوي لنهاية العام الذي أُقيم في فندق الشيراتون بالعاصمة عمّان، وذلك تقديراً لالتزامها المستمر بترسيخ بيئة عمل تتسم بالشمولية وتُعزّز مبادئ المساواة بين الجنسين.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لنهج شركة زين الأردن المؤسسي الذي يُدرج العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة في ثقافتها المؤسسية وممارساتها اليومية، وذلك عبر توفير بيئة عمل داعمة وشمولية تضمن المشاركة الفاعلة للمرأة وتُسلّط الضوء على حضورها وحقوقها في كافة المحافل والمجالات.



وتسلّمت الجائزة المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة زين الأردن، منال الأسمر، حيث يجسّد هذا التكريم المكانة الريادية لشركة زين الأردن كنموذج مؤسسي يدمج المسؤولية المجتمعية في صميم استراتيجيته ويترجم التزامه بأهداف التنمية المستدامة إلى سياسات وممارسات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبناء بيئة عمل شاملة تُتيح فرص النمو والتطور لكافة موظفيها وموظفاتها دون استثناء.



وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بحصولها على هذه الجائزة التي تعكس التزامها بتطبيق مبادئ تمكين المرأة (WEPs) وتحويلها إلى ممارسات عملية ذات أثر إيجابي مستدام، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الداعمة للتنوّع والشمول، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء بيئة عمل عادلة، آمنة، ومحفّزة للموظفين دون أي تمييز.

يُذكر بأن شركة زين الأردن كانت قد حصلت أيضاً على شهادة "أفضل بيئة عمل" لعام 2025، -التي تمنحها منظّمة"”Great Place to Work-،وذلك تقديراً لجهودها المستمرة والتزامها المتواصل بتوفير بيئة عمل داعمة ودامجة وإيجابية.