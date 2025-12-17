القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، عن اتخاذ إجراءات جديدة لضمان سلامة المستهلك فيما يتعلق بمدافئ الغاز، حيث تم فرض تعليمات على المصانع تقتضي وضع تحذيرات وإرشادات باللغة العربية على العبوة والمنتج بشكل واضح.

وفي حديثه أمام مجلس النواب، أوضح القضاة أنه تم إلزام مصانع مدافئ الغاز باستخدام منظّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) مطابقين للمواصفات المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المنتج بعد عملية التصنيع.



وأشار القضاة إلى أن الفحوصات التي أجريت على 10 عينات من المدافئ أظهرت وجود محابس وخراطيم غير مخصصة للاستخدام مع الغاز، مما يشكل تهديدًا لسلامة المستهلك.



كما لفت القضاة إلى أنه تم إحالة ملف مدافئ الغاز "شمُّوسة" إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد أن تسببت هذه المدافئ بحالات اختناق لبعض المواطنين.