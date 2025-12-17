القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات

وفي حديثه أمام مجلس النواب، أوضح القضاة أنه تم إلزام مصانع مدافئ الغاز باستخدام منظّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) مطابقين للمواصفات المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المنتج بعد عملية التصنيع.
وأشار القضاة إلى أن الفحوصات التي أجريت على 10 عينات من المدافئ أظهرت وجود محابس وخراطيم غير مخصصة للاستخدام مع الغاز، مما يشكل تهديدًا لسلامة المستهلك.
كما لفت القضاة إلى أنه تم إحالة ملف مدافئ الغاز "شمُّوسة" إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد أن تسببت هذه المدافئ بحالات اختناق لبعض المواطنين.
واختتم القضاة بأن الوزارة ستواصل متابعة هذه القضية من كثب لضمان تطبيق جميع معايير السلامة وحماية صحة المواطنين، مؤكداً أهمية التزام المصانع بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة منتجاتها.
-
أخبار متعلقة
-
أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك
-
مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية
-
الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز
-
الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة
-
القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم
-
رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة
-
شاشات عملاقة لعرض مباراة النشامى بنهائي كأس العرب في المحافظات كافة