الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي

الأربعاء، 17-12-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   في إطار جهوده المتواصلة تحت مظلة استراتيجيتة التحول الرقمي والمدينة الذكية، أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن إطلاق خدمة المحادثة الصوتية والكتابية الذكي (AI Chatbot)، التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للمجمع، وذلك بالتعاون مع شركة سمارت سيرف بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.

وقد جاءت الخدمة الجديدة التي تضاف إلى خدمة الرد الآلي الذكي (AI IVR) التي تم تقديمها في وقت سابق من العام بدعم من شركة سمارت سيرف، حرصاً من المجمع على تعزيز قنوات التفاعل لديه، وبالتالي تحقيق أهدافه بالارتقاء بتجربة التواصل، الأمر الذي ينعكس على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، بما فيها تسريع وصول الشركات والمستثمرين إلى المعلومات والخدمات المقدمة، مع استجابة فورية دقيقة وذكية على مدار الساعة.


وتعد هذه الخطوة جزءاً من خارطة الطريق الاستراتيجية لمجمع الملك الحسين للأعمال في بناء منظومة أعمال ذكية ومتكاملة ومرنة، تعتمد على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة، وتدعم جاهزية المجمع للتوسع في حلول أكثر تطوراً تعزز التجربة الرقمية لمجتمع الأعمال داخله، كما أنها تعتبر سياقاً من سياقات تعزيز جاذبية المجمع كوجهة مهنية وتجارية واستثمارية توائم تطلعات الجهات الطامحة للنمو داخل مجتمع عالمي المستوى وضمن بيئة شاملة تجمع بين الابتكار والخدمات الذكية، وتسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية.


وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمار عز الدين: "نواصل تعزيز مكانتنا كمركز أعمال ريادي يواكب أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويقدم بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، حيث نعمل باستمرار على إعادة تعريف تجربة الخدمات التي نقدمها، والتي تزيد استعدادنا لتلبية متطلبات المستقبل."


ويشار إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعد واحدة من المبادرات العديدة المتواصلة التي نفذها المجمع، والتي شملت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، بالتوازي مع العديد من المبادرات التشغيلية، بالانسجام مع أعمال تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة التوسعة الاستراتيجية للمجمع.

 
 


