الأحد 2025-09-07 02:12 م
 

صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

غزة
غزة
 
الأحد، 07-09-2025 01:49 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن الاحتلال يريد إجلاء الفلسطينيين من غزة قسرًا في ظل ظروف إنسانية وصحية وصفها بـ"المأساوية".اضافة اعلان


وأشار البرش إلى أن نقص الإمكانيات يحول دون قدرة الطواقم الطبية على الكشف عن الفيروسات والأوبئة الجديدة المتفشية في القطاع.

وأكد أن ما تبقى من مستشفيات غزة يشكل أمل الناس وملجأهم، داعيًا إلى حماية الكوادر الطبية العاملة فيها.
 
 




