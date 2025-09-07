صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

01:49 م

الوكيل الإخباري- قال مدير وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن الاحتلال يريد إجلاء الفلسطينيين من غزة قسرًا في ظل ظروف إنسانية وصحية وصفها بـ"المأساوية".





وأشار البرش إلى أن نقص الإمكانيات يحول دون قدرة الطواقم الطبية على الكشف عن الفيروسات والأوبئة الجديدة المتفشية في القطاع.



وأكد أن ما تبقى من مستشفيات غزة يشكل أمل الناس وملجأهم، داعيًا إلى حماية الكوادر الطبية العاملة فيها.