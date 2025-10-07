الثلاثاء 2025-10-07 07:51 م
 

وزير الدفاع السوري يعلن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد

الثلاثاء، 07-10-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الأكراد حول "وقف شامل لإطلاق النار".

وقال أبو قصرة في منشور عبر منصة "أكس": "التقيت قبل قليل بـ(القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية) مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".

ويأتي ذلك، بعد اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في حلب.

وتوقفت الاشتباكات بشكل نهائي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بين الجيش السوري من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" المسيطرة على الحيين من الجهة الثانية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السورية.


وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى أيضا العبدي، وهو الاجتماع الثاني من نوعه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".


ونقلت الوكالة عن مصدرين، أن اللقاء حضره المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة الأمريكية الوسطى براد كوبر.


ويضم وفد الإدارة الذاتية إلى جانب عبدي القياديتين في "قسد"، إلهام أحمد وروهلات عفرين.


