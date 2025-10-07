"مياه اليرموك" توقف الضخ عن مناطق في الرمثا لإصلاح خط رئيسي

05:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف مؤقت لضخ المياه عن مناطق محدودة في لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء، نتيجة حدوث كسر مفاجئ في الخط الرئيسي باتجاه منطقة البويضة.





وأوضحت الشركة في بيان، أن العمل جار على إصلاح الخط، إلا أن ذلك سيؤثر على التزويد المائي في مناطق حي المدرسة وحي مسمار وحي الإشارة.



وأكدت الشركة أن الانقطاع خارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها ستعاود الضخ واستئناف برنامج توزيع المياه للمشتركين حال الانتهاء من أعمال الإصلاح.

