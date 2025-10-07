"مياه اليرموك" توقف الضخ عن مناطق في الرمثا لإصلاح خط رئيسي

وأوضحت الشركة في بيان، أن العمل جار على إصلاح الخط، إلا أن ذلك سيؤثر على التزويد المائي في مناطق حي المدرسة وحي مسمار وحي الإشارة.
وأكدت الشركة أن الانقطاع خارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها ستعاود الضخ واستئناف برنامج توزيع المياه للمشتركين حال الانتهاء من أعمال الإصلاح.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود
-
حوارية عن قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي
-
الفايز يستقبل رسمياً رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل طائرتين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا ً عسكرياً عمانياً
-
ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا