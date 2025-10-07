نزلات البرد المزمنة.. الأسباب والأعراض ونصائح غذائية للشفاء السريع

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور نيقولاي كريوتشكوف أخصائي أمراض المناعة إلى أن نزلات البرد المزمنة قد تستمر أسابيع أو حتى أشهر. وقد تسبب بعضها مضاعفات خطيرة.



ويقول إن نزلات البرد المزمنة تمثل مزيجا من العدوى الفيروسية التنفسية الحادة والإنفلونزا، وقد تترافق أحيانا مع عدوى بكتيرية ثانوية. وتؤدي هذه المجموعة من العدوى إلى أعراض مستمرة مثل السعال، وسيلان الأنف، ومشكلات في الجهاز الهضمي بما فيها الإسهال حتى بعد أربعة أسابيع من بداية المرض.

اضافة اعلان



ويؤكد الخبراء أن كوفيد-19 طويل الأمد يظهر بشكل أكثر تكرارا وله مسار مختلف عن نزلات البرد، حيث يعاني 7-10% من المصابين بحالات خفيفة من أعراض ما بعد كوفيد-19، بينما قد تتعرض نصف المصابين ذوي الحالات المتوسطة أو الشديدة لمشكلات صحية مستمرة.



من جهتها، تنصح الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، بالتركيز على نظام غذائي خفيف وبسيط أثناء نزلة البرد، لتوفير الطاقة الكافية للجسم لمحاربة الفيروس، مع تجنب الوجبات السريعة والمقلية، والمشروبات الغازية المحلاة، والأطعمة الدهنية.