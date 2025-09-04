عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة

الوكيل الإخباري- أفادت قناة الأقصى الفضائية باستشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال في سلسلة غارات إسرائيلية متلاحقة على منازل وخيام النازحين في أحياء الصبرة والشيخ رضوان والنصر وتل الهوا بمدينة غزة.





ووصفت القناة الوضع داخل المدينة بأنه "ليلة أخرى من الجحيم".