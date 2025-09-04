الخميس 2025-09-04 09:13 ص
 

عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة

عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة
ارشيفية
 
الخميس، 04-09-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة الأقصى الفضائية باستشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال في سلسلة غارات إسرائيلية متلاحقة على منازل وخيام النازحين في أحياء الصبرة والشيخ رضوان والنصر وتل الهوا بمدينة غزة.اضافة اعلان


ووصفت القناة الوضع داخل المدينة بأنه "ليلة أخرى من الجحيم".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين إعلام عبري: نتنياهو يرفض استقبال ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطينية

اةتا

منوعات بسبب خلاف عائلي.. أب يطلق النار على ابنته أمام المارة في تركيا - فيديو

عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة

فلسطين عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم

ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة

عربي ودولي إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية

555

منوعات اختطف رضيعاً.. القدر يجمع مصرية بابنها بعد 15 عاماً (فيديو)

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

فلسطين كاتس: الحوثيون هاجمونا مجدداً

منظر جوي لمخيم الزعتري للاجئين

أخبار محلية تراجع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة