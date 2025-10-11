ماذا يحدث عند النوم ساعة مبكراً عن الموعد المعتاد؟

الوكيل الإخباري- يُعد نقص النوم من المشكلات الصحية الشائعة في العصر الحديث، ويرتبط غالبًا بزيادة التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية، وتكدّس الالتزامات اليومية، وانخفاض النشاط البدني، إلى جانب الضغوط النفسية المستمرة.

وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإن عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان تختلف من شخص لآخر، وتعتمد على عدة عوامل، من بينها الوراثة، ونمط الحياة، والظروف البيئية والاجتماعية، إلى جانب الحالة الصحية العامة للفرد.



من جانبه، يشير موقع "سليب فاونديشن" إلى أن النوم المبكر، حتى ولو بساعة واحدة فقط، يمكن أن يُحدث فرقًا ملموسًا في مستوى اليقظة والإنتاجية وتحسين المزاج، خاصةً لدى الأشخاص الذين يبدؤون يومهم في وقت مبكر.



أبرز فوائد النوم المبكر:

تحسين المزاج وصفاء الذهن: النوم الكافي يساهم في تنظيم كيمياء الدماغ، مما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية والتركيز الذهني.

زيادة الإنتاجية: الراحة الليلية الجيدة ترفع كفاءة الدماغ وتعزز سرعة ردّ الفعل، وهو ما يُترجم إلى أداء أفضل في العمل والدراسة.

تعزيز الصحة البدنية: النوم المنتظم يدعم عمليات التمثيل الغذائي، مثل استجابة الأنسولين واستقلاب الدهون، كما يقوّي جهاز المناعة.



وينصح الخبراء بعدم تغيير جدول النوم فجأة، بل بشكل تدريجي، بمعدل 15 إلى 30 دقيقة كل بضعة أيام، حتى تتأقلم الساعة البيولوجية للجسم بسهولة على النمط الجديد.