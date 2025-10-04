قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

وقال القيادي لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال على تهيئة الظروف الميدانية".
وأضاف كذلك: "نحن جاهزون لبدء مفاوضات فورًا لاستكمال كافة القضايا".
وكانت حركة حماس قد سلّمت ردّها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفًا: "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".
