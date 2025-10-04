السبت 2025-10-04 04:08 م
 

غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة

غزة
غزة
 
السبت، 04-10-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، بأن المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة يُرجَّح أن تبدأ في مصر الليلة.اضافة اعلان


وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي المشارك في هذه المفاوضات، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييمًا عاجلًا للوضع مع عدد محدود من وزرائه مساء الجمعة، في إطار التحضيرات المرتبطة بهذه المفاوضات.

وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفًا: "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة

فلسطين أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة

لا

طب وصحة فوائد تناول البصل على مرضى السكري- طبيب يوضح

مشهد عام من محافظة عجلون

أخبار محلية وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي الرئيس التركي: نرحب برد حماس على خطة ترامب

لال

فن ومشاهير "ابتعدي عنها".. شقيق ياسمين عبد العزيز يحذر ليلى عبد اللطيف

فصل مبرمج للتيار الكهربائي في

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء

تت

طب وصحة هل نزلات البرد المتكررة علامة على نقص المناعة؟

ى

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله



 
 





الأكثر مشاهدة