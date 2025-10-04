غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة

01:42 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، بأن المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة يُرجَّح أن تبدأ في مصر الليلة.





وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي المشارك في هذه المفاوضات، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.



وفي السياق ذاته، أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييمًا عاجلًا للوضع مع عدد محدود من وزرائه مساء الجمعة، في إطار التحضيرات المرتبطة بهذه المفاوضات.



وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.



وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفًا: "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".