غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي المشارك في هذه المفاوضات، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.
وفي السياق ذاته، أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييمًا عاجلًا للوضع مع عدد محدود من وزرائه مساء الجمعة، في إطار التحضيرات المرتبطة بهذه المفاوضات.
وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفًا: "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة
-
مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا
-
حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا
-
الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى
-
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا
-
انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة
-
جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال