الخارجية: الأردن جاهز لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد رفع القيود الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، استعداد الأردن لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، بعد الردّ الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة. اضافة اعلان





وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، في بيان، على ضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكد المجالي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



ورحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السبت، بالردّ الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتبرته خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية.



كما رحّبت الوزارة بتصريحات الرئيس ترامب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، لإتاحة إنجاز صفقة تبادل ضمن الصيغة الواردة في مقترح الرئيس الأميركي والتي وافقت عليها حماس، وبما ينهي نزيف الدم الفلسطيني في غزة.