10 حيل منزلية بسيطة لاكتشاف زيت الزيتون المغشوش قبل الشراء

1. راجعي الملصق جيدًا
ابحثي عن: نوع الزيت (Extra Virgin)، بلد المنشأ، تاريخ الحصاد (Harvest date)، رقم دفعة، وشهادات مثل PDO/PGI أو اعتماد مجلس الزيتون (COI). غياب هذه المعلومات إنذار.
2. السعر ليس دائمًا مؤشرًا وحيدًا لكنه مهم
زيت الزيتون البكر الممتاز الحقيقي عادةً لا يأتي بسعر بخس جدًا — السعر المنخفض بشكل مبالغ فيه يثير الشك.
3. الرائحة أول فحص حسي
زيت جيد له رائحة عشبية/خضراء أو فواكه طازجة؛ رائحة عفنة، خبزية، معدنية أو زيوت مهدرجة تدل على فساد أو غش.
4. الطعم يفضح الجودة
طعم مرّ قليلًا أو إحساس لاذع خفيف في مؤخرة الحلق (حكة الحلق) دليل على مضادات الأكسدة البوليفينولات في الزيت الحقيقي. الطعم الناعم جداً بدون أي مرارة قد يكون مخلوطاً بزيوت نباتية أخرى.
5. متى يبرد في الثلاجة؟ — احذر من الميتة
الاختبار الشائع بتبريد الزيت لإظهار تعكر أو تبلور غير موثوق؛ لأن بعض الزيوت البكر تتبلور وبعض المزيف لا يتبلور. لا تعتمد عليه كدليل قاطع.
6. اختبار الماء (الطفو)
صبّي كمية صغيرة من الزيت فوق الماء؛ الزيت سيطفو لكن هذا لا يميز بين أنواع الزيوت النباتية — ليس اختبارًا حاسمًا.
7. اللون لا يكفي
اللون يتأثر بالتصفية والنوع والموسم؛ زيت أخضر ليس بالضرورة أفضل من الذهبي والعكس صحيح.
8. راقبي الوصف والتغليف
الزجاج الداكن والحافظة محكمة والغلاف مع معلومات منشأ وتاريخ أفضل من العبوات الشفافة أو الكرتون الرخيص.
9. اختبري تَحَمّل الحرارة بـحذر
التسخين قصير المدى لا يكشف الغش لكن رائحة احتراق مبكرة قد تشير إلى زيت منخفض الجودة. لا تنفذي اختبارات منزلية تهدر الزيت بكثرة.
10. عند الشك — اطلبي فحصًا مخبريًا أو تقرير تحليل
التحاليل المختبرية (قيمة الحموضة الحرة، بيروكسيد، بصمة الحمض الدهني، K232/K270) هي المعيار الوحيد للكشف الدقيق عن الغش.
الخلاصة: اعتمدي على مزيج من العلامات — شهادة المنشأ وتاريخ الحصاد والرائحة والطعم والسمعة والسعر. لا تثقي تمامًا بالاختبارات المنزلية المتداولة؛ عند الشك اختاري علامات تجارية موثوقة أو اطلبي تحاليل مخبرية.
