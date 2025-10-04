10 حيل منزلية بسيطة لاكتشاف زيت الزيتون المغشوش قبل الشراء

الوكيل الإخباري- مع تزايد حالات غش زيت الزيتون، إليك مجموعة نصائح عملية تُمكن المستهلك من كشف علامات مريبة بسرعة — مع التحذير أن الطرق المنزلية ليست قاطعة، وأفضل وسيلة للتأكد هي الفحوص المخبرية والشهادات المعتمدة.

