بيان صادر عن مديرية الأمن العام

12:43 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1056) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (128) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(80) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة. اضافة اعلان





