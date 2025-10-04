السبت 2025-10-04 04:07 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1056) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (128) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(80) حادث إطفاء وب
مديرية الدفاع المدني
 
السبت، 04-10-2025 12:43 م
تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1056) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (128) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(80) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة.
 
 
