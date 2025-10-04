السبت 2025-10-04 04:09 م
 

الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا

غزة
غزة
 
السبت، 04-10-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-   قالت مراسلة الجزيرة إن طائرات حربية إسرائيلية ألقت منشورات على محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة، تدعو إلى الإخلاء نحو الجنوب.اضافة اعلان


وذكر مراسل الجزيرة أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية في مدينة غزة.
 
 
