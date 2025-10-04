الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا

وذكر مراسل الجزيرة أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية في مدينة غزة.
