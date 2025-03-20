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فيديو - يهود متطرفون يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًا ويقلبون سيارته

الهجوم وقع في بلدة بيت شميس
الهجوم وقع في بلدة بيت شميس
 
الخميس، 20-03-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-  هاجم يهود متطرفون مسؤولًا إسرائيليًا وعائلته، مما أدى إلى انقلاب سيارته وإصابة أحد أبنائه، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".اضافة اعلان


وقع الهجوم الذي نفذه يهود حريديم على شموئيل غرينبرغ، رئيس بلدية بيت شيمش القريبة من القدس، بينما لم تذكر الصحيفة الإسرائيلية دوافعه.

وأفادت البلدية في بيان أن غرينبرغ، العضو في حزب "ديغل هتوراه" الحريدي، تعرض لهجوم من قبل متطرفين أثناء مغادرته احتفالًا عائليًا.

وأضاف مكتبه: "تحطمت سيارته وتعرضت للتخريب، لكن تم إنقاذ رئيس البلدية وعائلته، وتطلب ابنه علاجًا طبيًا. يثق رئيس البلدية في قدرة الشرطة الإسرائيلية على تقديم المتورطين للعدالة".

ويظهر مقطع فيديو من موقع الحادث يهود حريديم يرتدون ملابس سوداء وهم يهزون السيارة، بينما يصرخ أحدهم في الخلفية.

كما يظهر مقطع آخر رئيس البلدية مرتديًا خوذة، وهو يُقتاد من مبنى على يد الشرطة، بينما يطارده حشد يصرخون "نازي"، ثم ينقل إلى سيارة أخرى لإبعاده عن موقع الهجوم.

لم تكن الحادثة أول هجوم على رئيس بلدية بيت شيمش، ففي أغسطس 2023، وفي ثاني هجوم خلال أقل من شهرين، نفذ عشرات المتطرفين أعمال شغب خارج مدرسة، بينما كانت رئيسة البلدية آنذاك عليزة بلوخ تتجول في المبنى.

وألقى اليهود المتطرفون عليها أشياء وأشعلوا النار، وخربوا سيارتها واحتجزوها رهينة لما يقرب من ساعتين حتى أنقذتها الشرطة.



سكاي نيوز
 
 
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