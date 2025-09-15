الإثنين 2025-09-15 09:03 ص
 

قوات الاحتلال تعتقل شابين في رام الله

الإثنين، 15-09-2025 06:04 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، شابين من بلدة دير جرير شرق رام الله.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.
 
 
