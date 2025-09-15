قوات الاحتلال تعتقل شابين في رام الله

06:04 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، شابين من بلدة دير جرير شرق رام الله.





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.