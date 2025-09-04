كاتس: الحوثيون هاجمونا مجدداً

وتوعد كاتس بمواجهة هذه الهجمات بشكل حازم حتى يتم القضاء على مصادرها، في تصعيد واضح للاحتلال تجاه الحوثيين.
