الخميس 2025-09-04 09:12 ص
 

كاتس: الحوثيون هاجمونا مجدداً

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
 
الخميس، 04-09-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-    أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، أن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت مجدداً صواريخ باتجاه تل أبيب، مؤكداً أن بلاده تتعرض "لضربات متتالية".اضافة اعلان


وتوعد كاتس بمواجهة هذه الهجمات بشكل حازم حتى يتم القضاء على مصادرها، في تصعيد واضح للاحتلال تجاه الحوثيين.
 
 
