كاتس: الحوثيون هاجمونا مجدداً

الوكيل الإخباري- أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، أن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت مجدداً صواريخ باتجاه تل أبيب، مؤكداً أن بلاده تتعرض "لضربات متتالية".





وتوعد كاتس بمواجهة هذه الهجمات بشكل حازم حتى يتم القضاء على مصادرها، في تصعيد واضح للاحتلال تجاه الحوثيين.