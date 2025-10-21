مصادر: نبرة ترامب كانت مرتفعة خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة للاجتماع المتوتر بين الرئيس دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب رفع نبرة صوته أكثر من مرة خلال اللقاء.

اضافة اعلان

وبحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لشبكة "سي إن إن"، فإن التوتر تصاعد عندما أصر ترامب على أن تقدّم أوكرانيا تنازلات إقليمية لروسيا كوسيلة لإنهاء الحرب، ما اعتبرته تحولا ملحوظا في موقفه مقارنة بمواقف سابقة، وفصلا جديدا في العلاقة المضطربة بينهما.