الثلاثاء 2025-10-21 07:58 ص
 

مصادر: نبرة ترامب كانت مرتفعة خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الثلاثاء، 21-10-2025 07:36 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة للاجتماع المتوتر بين الرئيس دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب رفع نبرة صوته أكثر من مرة خلال اللقاء.

وبحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لشبكة "سي إن إن"، فإن التوتر تصاعد عندما أصر ترامب على أن تقدّم أوكرانيا تنازلات إقليمية لروسيا كوسيلة لإنهاء الحرب، ما اعتبرته تحولا ملحوظا في موقفه مقارنة بمواقف سابقة، وفصلا جديدا في العلاقة المضطربة بينهما.

 

وأفاد المسؤولون أن زيلينسكي غادر الاجتماع متشائما، واتصل فورا بعدد من القادة الأوروبيين ليطلعهم على موقف ترامب، الذي بدا له غير مشجع.

من جهته، وصف مصدر أوكراني الاجتماع بأنه "متوتر"، لكنه نفى أن يكون قد تخلّله "صراخ"، معتبرا أن التقارير التي تحدثت عن اشتباك حاد بين الرئيسين مبالغ فيها. ووصف المصدر اللقاء في المجمل بأنه "بناء"، مشيرا إلى أن ترامب انتهى إلى دعم وقف إطلاق النار على طول خطوط المواجهة الحالية.

وأشارت مصادر مقربة من الطرفين إلى أن اللقاء كان "صريحا" و"غير مريح" في بعض اللحظات، لا سيما بسبب الخلاف العميق بين ترامب وزيلينسكي حول مستقبل النزاع في أوكرانيا.

 
 
