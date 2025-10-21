مصادر: نبرة ترامب كانت مرتفعة خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض

من جهته، وصف مصدر أوكراني الاجتماع بأنه "متوتر"، لكنه نفى أن يكون قد تخلّله "صراخ"، معتبرا أن التقارير التي تحدثت عن اشتباك حاد بين الرئيسين مبالغ فيها. ووصف المصدر اللقاء في المجمل بأنه "بناء"، مشيرا إلى أن ترامب انتهى إلى دعم وقف إطلاق النار على طول خطوط المواجهة الحالية.
وأشارت مصادر مقربة من الطرفين إلى أن اللقاء كان "صريحا" و"غير مريح" في بعض اللحظات، لا سيما بسبب الخلاف العميق بين ترامب وزيلينسكي حول مستقبل النزاع في أوكرانيا.
