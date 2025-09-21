ماكرون يشترط الإفراج عن المحتجزين في غزة لإقامة سفارة في فلسطين

وصرح ماكرون في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية بثت الأحد، بأن الإفراج عن المحتجزين "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة".
وتستعد فرنسا مع دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال قمة الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
