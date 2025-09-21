ماكرون يشترط الإفراج عن المحتجزين في غزة لإقامة سفارة في فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تشترط الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة لإقامة سفارة في فلسطين.

وصرح ماكرون في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية بثت الأحد، بأن الإفراج عن المحتجزين "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة".