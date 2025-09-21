الأحد 2025-09-21 09:39 م
 

ماكرون يشترط الإفراج عن المحتجزين في غزة لإقامة سفارة في فلسطين

ل
أرشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تشترط الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة لإقامة سفارة في فلسطين.

وصرح ماكرون في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية بثت الأحد، بأن الإفراج عن المحتجزين "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة".


وتستعد فرنسا مع دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال قمة الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 
 
