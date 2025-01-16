مسؤول أمريكي: سيتم إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين إسرائيليتين في المرحلة الأولى من الصفقة

وأوضح أن سيجل ينتمي إلى فئة الرهائن المسنين، في حين تم إطلاق النار على ديكل تشين في 7 أكتوبر، وبالتالي فهو يعتبر من بين الجرحى.
وأفاد بأن الرهينة الأمريكي الثالث الذي يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، وهو إيدان ألكسندر، جندي، وبالتالي لن يتم إطلاق سراحه حتى المرحلة الثانية التي تبلغ 42 يوما، لكن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين إطلاق سراحه.
وذكر أن جثث أربعة أمريكيين آخرين ما زالوا محتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحها في المرحلة الثالثة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل مثيرة عن مفاوضات اتفاق التبادل بغزة
-
مكتب نتنياهو يراوغ حول الاتفاق وحماس ترد ببيان مقتضب
-
منظمات إغاثية تخطط لتوسيع عملياتها في قطاع غزة
-
إسرائيل تستعد لتوسيع نشاطها بالضفة وسط حملة اعتقالات وقصف متجدد
-
يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا
-
19 شهيدا في غارات إسرائيلية منذ الفجر
-
احتفالات في عدة دول بـ"انتصار المقاومة" في غزة
-
الخارجية الأمريكية: نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة