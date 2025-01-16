 
الخميس 2025-01-16 12:32 م
 

مسؤول أمريكي: سيتم إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين إسرائيليتين في المرحلة الأولى من الصفقة

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أرشيفية
الخميس، 16-01-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أمريكي إن أمريكين إسرائيليين اثنين هما، كيث سيجل، وساغي ديكل تشين، سيكونان بين الرهائن الـ33 الذين سيتم إطلاقهم في المرحلة الأولى من الاتفاق مع "حماس" لتبادل الأسرى.

وأوضح أن سيجل ينتمي إلى فئة الرهائن المسنين، في حين تم إطلاق النار على ديكل تشين في 7 أكتوبر، وبالتالي فهو يعتبر من بين الجرحى.

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وأفاد بأن الرهينة الأمريكي الثالث الذي يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، وهو إيدان ألكسندر، جندي، وبالتالي لن يتم إطلاق سراحه حتى المرحلة الثانية التي تبلغ 42 يوما، لكن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين إطلاق سراحه.


وذكر أن جثث أربعة أمريكيين آخرين ما زالوا محتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحها في المرحلة الثالثة.

 

RT

 
gnews

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