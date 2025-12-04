الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

وأوضح بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي أبدى قبولاً لعدد من النقاط الواردة في الخطة، بينما تحفظ على أخرى، مشيراً إلى أن الحوار لا يزال مفتوحاً وأن تقييم البنود يجري وفق اعتبارات الأمن القومي الروسي ومتطلبات إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
