الخميس 2025-12-04 10:14 م

الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا
الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا
الخميس، 04-12-2025 09:24 م
الوكيل الإخباري- نفى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ما تردد حول رفض الرئيس فلاديمير بوتين لخطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا، مؤكداً أن موسكو والولايات المتحدة تبادلتا بشكل مباشر الآراء بشأن بنود الخطة، في إطار المساعي لإيجاد أساس واقعي للتسوية.اضافة اعلان


وأوضح بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي أبدى قبولاً لعدد من النقاط الواردة في الخطة، بينما تحفظ على أخرى، مشيراً إلى أن الحوار لا يزال مفتوحاً وأن تقييم البنود يجري وفق اعتبارات الأمن القومي الروسي ومتطلبات إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

ترند التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

عربي ودولي إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025

أخبار محلية أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025

الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

عربي ودولي الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

أخبار محلية إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية "أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أخبار الشركات Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه

عربي ودولي مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه



 
 





الأكثر مشاهدة