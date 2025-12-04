الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

09:24 م

الوكيل الإخباري- نفى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ما تردد حول رفض الرئيس فلاديمير بوتين لخطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا، مؤكداً أن موسكو والولايات المتحدة تبادلتا بشكل مباشر الآراء بشأن بنود الخطة، في إطار المساعي لإيجاد أساس واقعي للتسوية.





وأوضح بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي أبدى قبولاً لعدد من النقاط الواردة في الخطة، بينما تحفظ على أخرى، مشيراً إلى أن الحوار لا يزال مفتوحاً وأن تقييم البنود يجري وفق اعتبارات الأمن القومي الروسي ومتطلبات إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.



