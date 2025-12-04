الخميس 2025-12-04 10:14 م

إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة
إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة
الخميس، 04-12-2025 09:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفداً إسرائيلياً أجرى محادثات في القاهرة، اليوم الخميس، مع وسطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن العودة الفورية لآخر أسير محتجز في القطاع.اضافة اعلان


وكانت إسرائيل قد تسلمت الأربعاء رفات مواطن تايلاندي، فيما تترقّب استعادة جثمان آخر أسير محتجز في غزة، وهو شرطي إسرائيلي قُتل في معارك السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد احتجزت حركة حماس 48 أسيراً في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة أُفرج عنهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد سنتين من حرب مدمّرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

ترند التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

عربي ودولي إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025

أخبار محلية أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025

الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

عربي ودولي الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا

إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

أخبار محلية إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية "أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أخبار الشركات Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه

عربي ودولي مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه



 
 





الأكثر مشاهدة