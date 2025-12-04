إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة

09:53 م

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفداً إسرائيلياً أجرى محادثات في القاهرة، اليوم الخميس، مع وسطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن العودة الفورية لآخر أسير محتجز في القطاع. اضافة اعلان





وكانت إسرائيل قد تسلمت الأربعاء رفات مواطن تايلاندي، فيما تترقّب استعادة جثمان آخر أسير محتجز في غزة، وهو شرطي إسرائيلي قُتل في معارك السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وقد احتجزت حركة حماس 48 أسيراً في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة أُفرج عنهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد سنتين من حرب مدمّرة.



