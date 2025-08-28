الخميس 2025-08-28 11:34 ص
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جول
ارشيفية
 
الخميس، 28-08-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستعمرون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
 
 
