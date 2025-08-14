مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
