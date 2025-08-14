مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.