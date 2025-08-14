الخميس 2025-08-14 09:46 م
 

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ل
أرشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.


وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الطقس تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الخميس وأين سُجلت

ا

أخبار محلية ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية

ا

عربي ودولي الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"

ا

أخبار محلية ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

ل

أسواق ومال الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%

ت

أخبار محلية "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو

ل

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ل

أخبار محلية نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور



 
 





الأكثر مشاهدة