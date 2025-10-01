مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب

01:36 م

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع. اضافة اعلان





وقال مسؤول فلسطيني قريب من حماس إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".



وأشار إلى أن "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج،ومع الوسطاء"، موضحًا أن أربعة لقاءات عُقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين "بحضور مسؤولين أتراك".



وذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".



وكانت قطر قد أعلنت أن محادثات ستُجرى مساء الثلاثاء في الدوحة مع حماس وتركيا ومصر، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي.



وتنصّ خطة دونالد ترامب، التي كُشف عنها الاثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات الأسرى الفلسطينيين.



وتتألّف من عشرين بندًا، منها أيضًا نزع سلاح حركة حماس وخروج عناصرها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه، ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.



وتنسحب إسرائيل تدريجيًا من القطاع بموجب الخطة، إلا أنها تحتفظ "بحزام أمني".



وأفاد مصدر ثانٍ مطّلع، قريب من المفاوضات في الدوحة، عن وجود "رأيين في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة ووقف إطلاق النار، على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة"، والطرف الثاني "لديه تحفظات كبيرة على بنود مهمة، منها رفض عملية نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج".