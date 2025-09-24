الأربعاء 2025-09-24 06:41 م
 

إعلام عبري: ترامب في طريقه لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع

الأربعاء، 24-09-2025 05:36 م
الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت قريب عن وقف إطلاق النار في غزة بحسب تقرير نشرته اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


والتقى الرئيس الأميركي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بقادة بارزين من دول عربية وإسلامية من بينها الأردن ومصر وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان لمناقشة الوضع في غزة والخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب.

وأكد التقرير أن ترامب افتتح الاجتماع بالتأكيد على نيته إنهاء الحرب، ووصف الاجتماع بـ"الأهم في نظره في هذه اللحظة".

ووفقًا لتقارير من وكالات أنباء، فإن ترامب عرض في اللقاء المقترح الأميركي لإعادة إعمار غزة وإدارتها المستقبلية، حيث يتم استثناء "حماس" من الحكم، ويتم إنشاء آليات إدارية وتمثيلية جديدة في غزة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الإعلان النهائي لقمة غزة سيصدر قريبًا، وقال: "الاجتماع كان مثمرًا ونحن راضون إلى حد كبير، نأمل أن يكون ذلك خيرًا".

أما ترامب فقال في نهاية الاجتماع إنه كان اجتماعًا جيدًا جدًا، لافتًا إلى أن الخطوة التالية ستكون الاجتماع مع إسرائيل.

وكالات
 
 
