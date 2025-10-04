السبت 2025-10-04 04:09 م
 

مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا

طفلان غزيان يقفان على أنقاض المأساة في غزة
طفلان غزيان يقفان على أنقاض المأساة في غزة
 
السبت، 04-10-2025 02:28 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة هي "فرصة حيوية" لوقف إراقة الدماء والبؤس في القطاع بصورة "نهائية".اضافة اعلان


وكتب مكتب تورك على إكس: "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية، ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين وأعداد الفلسطينيين المعتقلين".
 
 
