مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا

وكتب مكتب تورك على إكس: "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية، ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين وأعداد الفلسطينيين المعتقلين".
-
أخبار متعلقة
-
أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة
-
الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة
-
حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا
-
غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة
-
الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى
-
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا
-
انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة