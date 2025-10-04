مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا

02:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748550 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتبر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة هي "فرصة حيوية" لوقف إراقة الدماء والبؤس في القطاع بصورة "نهائية". اضافة اعلان





وكتب مكتب تورك على إكس: "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية، ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين وأعداد الفلسطينيين المعتقلين".