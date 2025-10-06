أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟

الوكيل الإخباري- يُعد أحمر الخدود خطوة أساسية في المكياج، تضيف لمسة من الحيوية والإشراق إلى الوجه. ومع تنوع أنواعه بين البودرة والكريمي والسائل، تحتار الكثير من النساء في اختيار التركيبة المناسبة لبشرتهن. إليكِ الفرق بين هذه الأنواع، وفقًا لموقع "Byrdie":

1. أحمر الخدود البودرة

يأتي بتركيبة جافة تشبه ظلال العيون ويُطبق بالفرشاة.

مثالي لـ: البشرة الدهنية ولمظهر مطفي يدوم طويلًا.

السلبيات: قد يبدو جافًا على البشرة المصابة بالإكزيما أو الجفاف، ويبرز القشور.



2. أحمر الخدود الكريمي

يشبه ملمس أحمر الشفاه ويمنح لمسة لامعة.

مثالي لـ: البشرة الجافة أو العادية، ويمتزج جيدًا مع كريم الأساس.

السلبيات: يجب دمجه بسرعة لتجنب التكتلات، وقد يكون ثقيلًا إذا لم يُوزع بشكل جيد.



3. أحمر الخدود السائل

يأتي بتركيبة خفيفة سهلة الدمج وتوفر تحكمًا في درجة اللون.

مثالي لـ: جميع أنواع البشرة، وخاصة لمحبي الإطلالات الطبيعية.

السلبيات: قد يسبب انسداد المسام لدى أصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب.



📌 نصيحة: عند اختيار أحمر الخدود، راعي نوع بشرتك والمظهر النهائي الذي ترغبين فيه، وجرّبي تركيبات مختلفة لتجدي الأنسب لكِ.