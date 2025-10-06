أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟

1. أحمر الخدود البودرة
يأتي بتركيبة جافة تشبه ظلال العيون ويُطبق بالفرشاة.
مثالي لـ: البشرة الدهنية ولمظهر مطفي يدوم طويلًا.
السلبيات: قد يبدو جافًا على البشرة المصابة بالإكزيما أو الجفاف، ويبرز القشور.
2. أحمر الخدود الكريمي
يشبه ملمس أحمر الشفاه ويمنح لمسة لامعة.
مثالي لـ: البشرة الجافة أو العادية، ويمتزج جيدًا مع كريم الأساس.
السلبيات: يجب دمجه بسرعة لتجنب التكتلات، وقد يكون ثقيلًا إذا لم يُوزع بشكل جيد.
3. أحمر الخدود السائل
يأتي بتركيبة خفيفة سهلة الدمج وتوفر تحكمًا في درجة اللون.
مثالي لـ: جميع أنواع البشرة، وخاصة لمحبي الإطلالات الطبيعية.
السلبيات: قد يسبب انسداد المسام لدى أصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب.
📌 نصيحة: عند اختيار أحمر الخدود، راعي نوع بشرتك والمظهر النهائي الذي ترغبين فيه، وجرّبي تركيبات مختلفة لتجدي الأنسب لكِ.
