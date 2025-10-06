تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة إنستغرام عن تخطي عدد مستخدميها النشطين شهريًا حاجز 3 مليارات مستخدم، في إنجاز يُعد من الأكبر في تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وفي سياق متصل، كشفت المنصة عن إطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي تعرضه خوارزميات التوصية، حيث بات بإمكانهم الاطلاع على قائمة بالمواضيع والاهتمامات المخصصة لهم، وتعديلها بالحذف أو الإضافة.



وستُطبق الميزة في المرحلة الأولى على محتوى الفيديو القصير "ريلز"، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة التوصيات وتعزيز تجربة التصفح.



من جهته، أكد رئيس إنستغرام، آدم موسيري، أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم الريلز وخدمات الرسائل باعتبارها أدوات رئيسية للنمو، مشيرًا إلى أن أنظمة التوصية ستأخذ أولوية أكبر من متابعة الحسابات التقليدية.