تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين

وفي سياق متصل، كشفت المنصة عن إطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي تعرضه خوارزميات التوصية، حيث بات بإمكانهم الاطلاع على قائمة بالمواضيع والاهتمامات المخصصة لهم، وتعديلها بالحذف أو الإضافة.
وستُطبق الميزة في المرحلة الأولى على محتوى الفيديو القصير "ريلز"، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة التوصيات وتعزيز تجربة التصفح.
من جهته، أكد رئيس إنستغرام، آدم موسيري، أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم الريلز وخدمات الرسائل باعتبارها أدوات رئيسية للنمو، مشيرًا إلى أن أنظمة التوصية ستأخذ أولوية أكبر من متابعة الحسابات التقليدية.
-
أخبار متعلقة
-
فيسبوك يتيح ميزة "قفل الملف الشخصي" لحماية الخصوصية
-
7 مفاهيم خاطئة عن نظام أندرويد تغيرت تماما في 2025
-
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
-
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
-
8 طرق يستخدم بها المحترفون ChatGPT لزيادة الإنتاجية
-
ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات
-
أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد
-
عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل