7 مفاهيم خاطئة عن نظام أندرويد تغيرت تماما في 2025

الوكيل الإخباري- مع التطور السريع في عالم الهواتف الذكية، تغيرت الصورة النمطية لنظام التشغيل "أندرويد" بشكل جذري. إليك أبرز 7 حقائق كانت مسلّمات قديمة لكنها لم تعد صحيحة في 2025:

ليس فقط رخيصًا وضعيف الأداء

الهواتف الاقتصادية الآن تقدم أداءً قويًا ومواصفات تنافسية، مع تحديثات منتظمة ومستقرة.

التصوير لم يعد نقطة ضعف

بفضل تحسينات الكاميرات والمعالجة، تتفوق بعض هواتف أندرويد على آيفون في جودة التصوير.

لا حاجة لإغلاق التطبيقات يدويًا

أنظمة أندرويد الحديثة تدير التطبيقات في الخلفية بكفاءة عالية، مما يجعل الإغلاق اليدوي غير ضروري.

أندرويد الخام مليء بالمزايا

يحوي ميزات متطورة مثل تسجيل الشاشة، لقطات التمرير، ووضع الاستخدام بيد واحدة، بالإضافة لتحسينات أمنية.

الواجهات الحديثة سريعة وسلسة

واجهات مثل One UI من سامسونغ توفر تجربة استخدام انسيابية وسريعة دون التأثير على الأداء.

الأداء ثابت مع مرور الوقت

التحسينات الجديدة تجعل هواتف أندرويد تحافظ على سرعتها وثباتها لسنوات حتى في الفئة المتوسطة.

أندرويد أصبح مناسبًا للأجهزة اللوحية

إطلاق android 12L وواجهات متكيفة مع أحجام الشاشات جعلت تجربة الاستخدام على التابلت أكثر سلاسة ومرونة.