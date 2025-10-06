7 مفاهيم خاطئة عن نظام أندرويد تغيرت تماما في 2025

ليس فقط رخيصًا وضعيف الأداء
الهواتف الاقتصادية الآن تقدم أداءً قويًا ومواصفات تنافسية، مع تحديثات منتظمة ومستقرة.
التصوير لم يعد نقطة ضعف
بفضل تحسينات الكاميرات والمعالجة، تتفوق بعض هواتف أندرويد على آيفون في جودة التصوير.
لا حاجة لإغلاق التطبيقات يدويًا
أنظمة أندرويد الحديثة تدير التطبيقات في الخلفية بكفاءة عالية، مما يجعل الإغلاق اليدوي غير ضروري.
أندرويد الخام مليء بالمزايا
يحوي ميزات متطورة مثل تسجيل الشاشة، لقطات التمرير، ووضع الاستخدام بيد واحدة، بالإضافة لتحسينات أمنية.
الواجهات الحديثة سريعة وسلسة
واجهات مثل One UI من سامسونغ توفر تجربة استخدام انسيابية وسريعة دون التأثير على الأداء.
الأداء ثابت مع مرور الوقت
التحسينات الجديدة تجعل هواتف أندرويد تحافظ على سرعتها وثباتها لسنوات حتى في الفئة المتوسطة.
أندرويد أصبح مناسبًا للأجهزة اللوحية
إطلاق android 12L وواجهات متكيفة مع أحجام الشاشات جعلت تجربة الاستخدام على التابلت أكثر سلاسة ومرونة.
-
أخبار متعلقة
-
فيسبوك يتيح ميزة "قفل الملف الشخصي" لحماية الخصوصية
-
تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين
-
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
-
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
-
8 طرق يستخدم بها المحترفون ChatGPT لزيادة الإنتاجية
-
ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات
-
أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد
-
عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل