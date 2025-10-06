الإثنين 2025-10-06 04:21 م
 

وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها

تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   تعد البشرة غير الموحدة من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا بين الفتيات، إذ تتسبب في ظهور البقع الداكنة وفقدان النضارة الطبيعية. ولعلاج هذه المشكلة، قدم موقع Bajaj Consumer Care ثلاث وصفات طبيعية يمكن استخدامها ضمن روتين العناية اليومي للحصول على بشرة صافية ومتجانسة.

1. عصير البطاطا والعسل
البطاطس غنية بالفيتامينات التي تساعد على تفتيح البشرة. يُنصح ببشرها واستخلاص عصيرها، ثم خلطه مع ملعقة من العسل أو الليمون. يُستخدم الخليط على الوجه بقطعة قطنية ناعمة ويُغسل بعد دقائق. تكرر الوصفة 2-3 مرات أسبوعيًا.


2. قناع الشوفان بالحليب والعسل
الشوفان يحتوي على أحماض طبيعية تساعد على تقشير البشرة وتوحيد لونها. يُنقع في الحليب، ثم يُضاف إليه العسل، ويُفرك به الوجه بلطف قبل شطفه بالماء الفاتر.


3. دقيق الحمص كمقشر يومي
يعد دقيق الحمص غنيًا بالعناصر المرطبة والمقشرة. يمكن استخدامه كمقشر طبيعي بمزجه مع الماء أو ماء الورد، لتجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت.

هذه الوصفات الطبيعية لا تغني عن الترطيب والتنظيف اليومي، لكنها تعزز من فعالية العناية بالبشرة، وتساهم في استعادة إشراقتها وتوحيد لونها بشكل آمن وبسيط.

 

اليوم السابع 

 
 
