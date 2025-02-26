منظمة الهجرة ترفض المشاركة في "أي نوع قسري" لإخلاء غزة

وأوضحت بوب لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن أي نزوح من هذا القبيل سيكون "خطا أحمر" للحكومات في المنطقة.
وقالت بوب، وهي مواطنة أميركية، "التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إجلاء الناس".
وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى أوائل فبراير/شباط الجاري.
وقالت بوب عن البلدين اللذين قال ترامب إن بإمكانهما استقبال سكان غزة "كما نرى الآن، (تهجير الفلسطينيين) خط أحمر لكل من حكومتي الأردن ومصر".
وأضافت "نحن جهة إنسانية فاعلة"، متابعة "لذا فإننا بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمرا لدول أعضاء رئيسية".
وفي مواجهة معارضة شديدة في المنطقة وخارجها، قال ترامب -في مقابلة الجمعة الماضية- إنه "لا يفرض" خطته.
الجزيرة
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