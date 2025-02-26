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منظمة الهجرة ترفض المشاركة في "أي نوع قسري" لإخلاء غزة

الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار
الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار
الأربعاء، 26-02-2025 09:15 ص
الوكيل الإخباري-   قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لن تشارك في "أي نوع قسري" من الإخلاء للفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة بلاده على قطاع غزة المدمر ونقل أكثر من مليوني فلسطيني من سكانه إلى أماكن أخرى.اضافة اعلان


وأوضحت بوب لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن أي نزوح من هذا القبيل سيكون "خطا أحمر" للحكومات في المنطقة.

وقالت بوب، وهي مواطنة أميركية، "التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إجلاء الناس".

وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى أوائل فبراير/شباط الجاري.

وقالت بوب عن البلدين اللذين قال ترامب إن بإمكانهما استقبال سكان غزة "كما نرى الآن، (تهجير الفلسطينيين) خط أحمر لكل من حكومتي الأردن ومصر".

وأضافت "نحن جهة إنسانية فاعلة"، متابعة "لذا فإننا بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمرا لدول أعضاء رئيسية".

وفي مواجهة معارضة شديدة في المنطقة وخارجها، قال ترامب -في مقابلة الجمعة الماضية- إنه "لا يفرض" خطته.

الجزيرة
 
gnews

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