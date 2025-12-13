للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم

الوكيل الإخباري- المغنيسيوم عنصر أساسي لصحة القلب والعظام، وتنظيم ضغط الدم واستقلاب السكر، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة دون الحاجة للمكملات الغذائية.

تشمل المصادر الغنية بالمغنيسيوم:

المكسرات والبذور: اللوز (80 ملغ/أونصة)، الكاجو (74 ملغ)، بذور اليقطين (165 ملغ/3 ملاعق كبيرة)، وبذور القنب (210 ملغ/3 ملاعق).

البقوليات والحبوب الكاملة: الفاصوليا السوداء (120 ملغ/كوب)، العدس (71 ملغ/كوب)، الكينوا (118 ملغ/كوب)، الحنطة السوداء (86 ملغ/كوب)، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة (30 ملغ/6 قطع).

منتجات الألبان: الحليب قليل الدسم (30.8 ملغ/كوب)، الجبن الأمريكي (10.4 ملغ/شريحة)، الزبادي اليوناني الخالي من الدسم (16.7 ملغ/علبة).

الفواكه والخضروات: التين المجفف (101 ملغ)، الموزة المتوسطة (31.9 ملغ)، السبانخ المطبوخ (78 ملغ/نصف كوب)، البطاطا المشوية (43 ملغ)، الذرة (21.9 ملغ/نصف كوب).

الشوكولاتة الداكنة: 48–129 ملغ حسب نسبة الكاكاو، إضافة للحديد والمغذيات المضادة للالتهابات.

وتتراوح الحاجة اليومية للمغنيسيوم بين 310 و420 ملغ للبالغين، و30–410 ملغ للأطفال بحسب العمر والجنس.



