للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم

تشمل المصادر الغنية بالمغنيسيوم:
المكسرات والبذور: اللوز (80 ملغ/أونصة)، الكاجو (74 ملغ)، بذور اليقطين (165 ملغ/3 ملاعق كبيرة)، وبذور القنب (210 ملغ/3 ملاعق).
البقوليات والحبوب الكاملة: الفاصوليا السوداء (120 ملغ/كوب)، العدس (71 ملغ/كوب)، الكينوا (118 ملغ/كوب)، الحنطة السوداء (86 ملغ/كوب)، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة (30 ملغ/6 قطع).
منتجات الألبان: الحليب قليل الدسم (30.8 ملغ/كوب)، الجبن الأمريكي (10.4 ملغ/شريحة)، الزبادي اليوناني الخالي من الدسم (16.7 ملغ/علبة).
الفواكه والخضروات: التين المجفف (101 ملغ)، الموزة المتوسطة (31.9 ملغ)، السبانخ المطبوخ (78 ملغ/نصف كوب)، البطاطا المشوية (43 ملغ)، الذرة (21.9 ملغ/نصف كوب).
الشوكولاتة الداكنة: 48–129 ملغ حسب نسبة الكاكاو، إضافة للحديد والمغذيات المضادة للالتهابات.
