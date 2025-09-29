الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية

الإثنين، 29-09-2025 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع والا عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس لممثلي مجلس مستوطنات الضفة إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية. اضافة اعلان
 
 
