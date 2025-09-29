نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية

-
أخبار متعلقة
جيش الاحتلال يعلن مقتل الجندي المصاب فى عملية الدهس بالضفة الغربية
شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مخيم الشاطئ
تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة
أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب
بعد الكشف عن خطة السلام في غزة.. نتنياهو يلتقي مع ترامب في واشنطن اليوم