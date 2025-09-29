نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية

10:09 ص

الوكيل الإخباري- نقل موقع والا عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس لممثلي مجلس مستوطنات الضفة إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية. اضافة اعلان

