الثلاثاء 2025-09-30 11:49 ص
 

نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 30-09-2025 11:39 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".

كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيّدها نتنياهو.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضًا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية نقيب المهندسين: مسؤولية سلامة المبنى بعد 10 سنوات على المالك

56

طب وصحة كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟

نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي

اقتصاد محلي نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

المياه : تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي

أخبار محلية المياه: تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي

ل

منوعات ظلام وثعابين.. صينية تنجو من الموت بعد 54 ساعة داخل بئر مهجورة - صور

جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 عسكريين بجراح خطيرة بينهم ضابطان شمال غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 عسكريين بجراح خطيرة بينهم ضابطان شمال غزة



 
 





الأكثر مشاهدة