نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".



كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيّدها نتنياهو.



وفي منشور على منصة "إكس"، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر".



وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضًا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".