نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".
كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيّدها نتنياهو.
وفي منشور على منصة "إكس"، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضًا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".
