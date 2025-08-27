الأربعاء 2025-08-27 07:00 م
 

نتنياهو: نقترب من القضاء على حماس.. وحربنا مستمرة منذ 3500 عام

لا
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تغيّر وجه الشرق الأوسط" مؤكداً أن الحرب الجارية لم تستغرق وقتاً أطول مما يجب، مشيراً إلى أنها تقترب من مرحلتها الأخيرة والمتمثلة في "القضاء النهائي على حركة حماس".

اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو أن بلاده ممتنة للمساعدات العسكرية الأميركية، لكنه شدد على أن إسرائيل "تتبادل مع الولايات المتحدة معلومات استخبارية لا تُقدر بثمن"، واصفاً ما يُقال عن أن واشنطن تنفذ ما تريده إسرائيل بأنه "مجرد هراء"، موضحاً: "لا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده".


وأكد أن الهدف الحالي لإسرائيل هو "تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض"، لافتاً إلى إمكانية أن يكون للقطاع "مستقبل مختلف"، وقال: "إذا أرادت أميركا أن تستثمر فيه فسيكون أمراً جيداً".


وأشار نتنياهو إلى وجود "أفكار عدة بشأن غزة"، معلناً استعداده للموافقة على أي دور أميركي في "إدارة القطاع".

 

وكشف أنه تلقى طلباً من الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم دخول رفح، لكنه أجابه قائلاً: "نخوض معركة متواصلة منذ 3500 عام وسنفعل ما يتوجب علينا فعله".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

مناسبات هاشم محمد كامل عبنده.. مبارك النجاح بالتوجيهي

الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في العقبة

أخبار محلية الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في العقبة

ا

أخبار محلية الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين

رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

أخبار محلية جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

ل

مناسبات محمد العزب.. مبارك الماجستير

أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

تكنولوجيا أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

لا

فلسطين نتنياهو: نقترب من القضاء على حماس.. وحربنا مستمرة منذ 3500 عام



 
 





الأكثر مشاهدة