نتنياهو: نقترب من القضاء على حماس.. وحربنا مستمرة منذ 3500 عام

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تغيّر وجه الشرق الأوسط" مؤكداً أن الحرب الجارية لم تستغرق وقتاً أطول مما يجب، مشيراً إلى أنها تقترب من مرحلتها الأخيرة والمتمثلة في "القضاء النهائي على حركة حماس".

وأضاف نتنياهو أن بلاده ممتنة للمساعدات العسكرية الأميركية، لكنه شدد على أن إسرائيل "تتبادل مع الولايات المتحدة معلومات استخبارية لا تُقدر بثمن"، واصفاً ما يُقال عن أن واشنطن تنفذ ما تريده إسرائيل بأنه "مجرد هراء"، موضحاً: "لا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده".



وأكد أن الهدف الحالي لإسرائيل هو "تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض"، لافتاً إلى إمكانية أن يكون للقطاع "مستقبل مختلف"، وقال: "إذا أرادت أميركا أن تستثمر فيه فسيكون أمراً جيداً".



وأشار نتنياهو إلى وجود "أفكار عدة بشأن غزة"، معلناً استعداده للموافقة على أي دور أميركي في "إدارة القطاع".