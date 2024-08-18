هيئة الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني بالضفة والقدس

الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحامات واسعة في مخيمات ومدن الضفة الغربية، شملت مخيم بلاطة في نابلس وبلدات في القدس المحتلة، ترافقت مع عمليات اعتقال واسعة وسط استمرار اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين بالضرب وتخريب ممتلكاتهم أثناء تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.