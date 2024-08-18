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هيئة الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني
قوات الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني
الأحد، 18-08-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

وكانت نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحامات واسعة في مخيمات ومدن الضفة الغربية، شملت مخيم بلاطة في نابلس وبلدات في القدس المحتلة، ترافقت مع عمليات اعتقال واسعة وسط استمرار اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين بالضرب وتخريب ممتلكاتهم أثناء تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.


وأسفرت اقتحامات الاحتلال لمدن ومخيمات الضفة الغربية عن اعتقال 25 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين، حسبما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، حيث توزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الأهالي.

gnews

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