هيئة الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني بالضفة والقدس

وأسفرت اقتحامات الاحتلال لمدن ومخيمات الضفة الغربية عن اعتقال 25 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين، حسبما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، حيث توزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الأهالي.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرق دير البلح
-
شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي شمال رفح
-
الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من توقف خدمات الإسعاف شمال غزة
-
الحكومة الإسرائيلية تطالب الجيش بزيادة حدة القتال في غزة
-
صحة غزة: 25 شهيد و72 مصاب خلال 24 ساعة
-
مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل
-
الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال