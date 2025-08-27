هيئة البث الإسرائيلية: "الكابينت" المصغر يجتمع الأحد لبحث إعلان السيادة على الضفة

وأضافت هيئة البث، أن مجلس الوزراء سيناقش أيضا الحرب على قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.
وتابعت أن مجلس الوزراء سيناقش الرد على موجة اعترافات متوقعة الشهر المقبل بدولة فلسطينية.
