هيئة البث الإسرائيلية: "الكابينت" المصغر يجتمع الأحد لبحث إعلان السيادة على الضفة

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن مجلس الوزراء المصغر سيجتمع الأحد لمناقشة أمور بينها إعلان السيادة على الضفة الغربية.

وأضافت هيئة البث، أن مجلس الوزراء سيناقش أيضا الحرب على قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.