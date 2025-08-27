الأربعاء 2025-08-27 10:17 م
 

هيئة البث الإسرائيلية: "الكابينت" المصغر يجتمع الأحد لبحث إعلان السيادة على الضفة

الأربعاء، 27-08-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن مجلس الوزراء المصغر سيجتمع الأحد لمناقشة أمور بينها إعلان السيادة على الضفة الغربية.

وأضافت هيئة البث، أن مجلس الوزراء سيناقش أيضا الحرب على قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.


وتابعت أن مجلس الوزراء سيناقش الرد على موجة اعترافات متوقعة الشهر المقبل بدولة فلسطينية.

 
 
