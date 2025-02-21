هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات

10:10 م

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الوكيل الإخباري- افادت هيئة البث الاسرائيلية بأن إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات. اضافة اعلان





واضافت بأن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 22 رهينة أحياء في المرحلة الثانية من الصفقة.



وتابعت بأن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل وحماس هدفا للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.

