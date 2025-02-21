هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات

واضافت بأن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 22 رهينة أحياء في المرحلة الثانية من الصفقة.
وتابعت بأن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل وحماس هدفا للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.
-
أخبار متعلقة
-
كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس
-
نتنياهو يقتحم مخيم طولكرم.. وحماس: خطوة استعراضية
-
ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطة غزة.. وسأكتفي بالتوصية
-
أنباء عن قمة وشيكة بالبيت الأبيض بشأن غزة
-
القسام تفرج السبت عن 6 إسرائيليين مقابل 602 أسير فلسطيني
-
هيئة البث الإسرائيلية: نتائج مثيرة للاهتمام كشفها تشريح جثة السنوار
-
عاجل إسرائيل تدفع بـ3 كتائب إلى الضفة وتعتقل يهوديًا بسبب تفجير حافلات
-
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 32 على التوالي