غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

وأفادت طواقم الإنقاذ بأنها تتعامل مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في مناطق عدة، فيما ذكر نازحون أن مئات الخيام غرقت وسط برك المياه الناتجة عن تجمع الأمطار.
وكان العدوان الإسرائيلي قد أدى إلى تدمير 92% من المباني السكنية في القطاع كلياً أو جزئياً، مما دفع غالبية الفلسطينيين للنزوح إلى خيام لا توفر الحماية من حر الصيف أو برد الشتاء، أو البقاء في منازلهم المتصدعة، رغم خطر انهيارها بفعل السيول والأمطار.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعرب عن خشيته من أن آلاف العائلات النازحة أصبحت الآن معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة والحماية.
-
أخبار متعلقة
-
"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تعلن تسليم رفات أسير إسرائيلي
-
اليونيسيف: الأزمة التعليمية بغزة تصل إلى أرقام مقلقة
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين
-
الاحتلال يغتال مقاوما بنابلس نفذ عملية دهس
-
شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس
-
تصعيد إسرائيلي شرقي غزة وخان يونس
-
"سرايا القدس" تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين
-
مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة