شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، الثلاثاء، بقصف للاحتلال استهدفه داخل ما يسمى "الخط الأصفر" في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، ونقل إلى مجمع ناصر الطبي. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي ويشن غارات وإطلاق نار من دبابات وطائرات مروحية جنوبي القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.



وبهذا، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي لأكثر من 344 شهيدا، و871 مصابا، فيما جرى انتشال 574 جثمانا.