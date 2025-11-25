شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي ويشن غارات وإطلاق نار من دبابات وطائرات مروحية جنوبي القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبهذا، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي لأكثر من 344 شهيدا، و871 مصابا، فيما جرى انتشال 574 جثمانا.
