الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

فلسطيني يجلس بجانب جثة شهيد في غزة
فلسطيني يجلس بجانب جثة شهيد في غزة
 
الثلاثاء، 25-11-2025 12:15 م
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، الثلاثاء، بقصف للاحتلال استهدفه داخل ما يسمى "الخط الأصفر" في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، ونقل إلى مجمع ناصر الطبي.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي ويشن غارات وإطلاق نار من دبابات وطائرات مروحية جنوبي القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبهذا، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي لأكثر من 344 شهيدا، و871 مصابا، فيما جرى انتشال 574 جثمانا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ت

أخبار محلية وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





الأكثر مشاهدة