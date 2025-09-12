وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في القدس وتحييد المشتبه به

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بإصابة شخصين في عملية طعن وقعت داخل فندق غربي مدينة القدس المحتلة، وتحييد المشتبه به.

اضافة اعلان



وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن أحد المصابين حالته وُصفت بالخطرة، فيما أُصيب آخر بجروح طفيفة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.



من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن الحادثة وقعت في منطقة "تسوفا".