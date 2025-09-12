وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في القدس وتحييد المشتبه به

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن أحد المصابين حالته وُصفت بالخطرة، فيما أُصيب آخر بجروح طفيفة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن الحادثة وقعت في منطقة "تسوفا".
وأكدت الشرطة أن قواتها تمكنت من "السيطرة على الحدث"، ودعمت المنطقة بتعزيزات من قوات حرس الحدود.
