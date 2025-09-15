وصول سفينة "حمدان التاسعة" للعريش مُحملة بطرود غذائية وسيارات إسعاف للقطاع

و بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جرى تجهيز هذه السفينة التي تتضمن 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة،التي سيتم إدخالها إلى القطاع للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، وتضم الحمولة 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية المخصصة لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف مجهزة.
هذه السفينة أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في 30 أغسطس الماضي، وبوصولها يرتفع عدد سفن المساعدات الإماراتية المرسلة إلى غزة إلى 20 سفينة.
ومنذ بداية الأزمة في غزة، سارعت الإمارات إلى تقديم يد العون والإغاثة إنطلاقاً من نهجها الراسخ في العطاء وتلبية المتضررين في كل مكان، فيما تواصل عملية " الفارس الشهم" بصمتها الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها منذ بدء هذه العملية، نحو 90 ألف طن، بتكلفة 1.8 مليار دولار.
-
أخبار متعلقة
-
منظمات دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية
-
شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
-
الاحتلال يعرقل تنقل طلاب المدارس في مخيم شعفاط
-
زامير لأعضاء الكنيست: نتنياهو لا يخبركم بالمراحل المقبلة
-
إسرائيل تقصف 10 مبان للأونروا بغزة خلال آخر 4 أيام
-
إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على غزة
-
مصابون بنيران الاحتلال في حي الرمال بغزة
-
قوات الاحتلال تعتقل شابين في رام الله