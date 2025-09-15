الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

وصول سفينة "حمدان التاسعة" للعريش مُحملة بطرود غذائية وسيارات إسعاف للقطاع

وصول سفينة "حمدان التاسعة" للعريش مُحملة بطرود غذائية وسيارات إسعاف للقطاع
سفينة "حمدان التاسعة" للعريش مُحملة بطرود غذائية وسيارات إسعاف للقطاع
 
الإثنين، 15-09-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول سفينة حمدان الإنسانية التاسعة إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، ضمن إطار عملية " الفارس الشهم 3"، التي تواصل الإمارات عبرها تقديم المساندة المتنوعة لقطاع غزة.

اضافة اعلان


و بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جرى تجهيز هذه السفينة التي تتضمن 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة،التي سيتم إدخالها إلى القطاع للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، وتضم الحمولة 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية المخصصة لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف مجهزة.


هذه السفينة أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في 30 أغسطس الماضي، وبوصولها يرتفع عدد سفن المساعدات الإماراتية المرسلة إلى غزة إلى 20 سفينة.


ومنذ بداية الأزمة في غزة، سارعت الإمارات إلى تقديم يد العون والإغاثة إنطلاقاً من نهجها الراسخ في العطاء وتلبية المتضررين في كل مكان، فيما تواصل عملية " الفارس الشهم" بصمتها الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها منذ بدء  هذه العملية، نحو 90 ألف طن، بتكلفة 1.8 مليار دولار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

555

طب وصحة الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

srh

أخبار الشركات أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الدوحة

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

5غ5غ5غ

طب وصحة حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

غ6فغع

طب وصحة هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

8هه

طب وصحة الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام



 
 





الأكثر مشاهدة