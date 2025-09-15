الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن على الدول العربية والإسلامية الذهاب إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف موحد، مشيرا إلى ضرورة القول " إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييدا دوليا واسعا".

وأضاف الرئيس اللبناني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، قائلا "أنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة والتحدي المطلوب يجب أن يكون بالوضوح نفسه".