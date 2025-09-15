الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية

وأضاف الرئيس اللبناني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، قائلا "أنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة والتحدي المطلوب يجب أن يكون بالوضوح نفسه".
وأكد عون أن المستهدف الحقيقي في العدوان على الدوحة هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار.
