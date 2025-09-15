الإثنين 2025-09-15 08:31 م
 

المجلس التمريضي يبحث تطوير عمل الممرض المختص

أرشيفية
 
الإثنين، 15-09-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري- عقد المجلس التمريضي الأردني، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة المختصة بمراجعة وتطوير نطاق ممارسة عمل الممرض المختص والممرض المختص المتقدم، لبحث المواد المتعلقة بتحديد الأدوار والصلاحيات للمستويات التمريضية المختلفة.

وحضر الاجتماع عدد من الخبراء والأكاديميين من الجامعات الأردنية، وممثلون عن كل من وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الجامعة الأردنية، ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، إضافة إلى نائب مدير مستشفى الاستقلال، والمدير الإداري في مستشفى العقبة الجامعي، ومديري التمريض في مستشفيي العبدلي والتخصصي.


وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود المجلس الرامية إلى تطوير التشريعات والأنظمة التمريضية، وتعزيز دور الممرض الأردني في تقديم رعاية صحية متخصصة وآمنة، مشددا على أن المجلس يسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحدث الممارسات والمعايير الإقليمية والدولية.


من جهتها، لفتت رئيسة اللجنة، الدكتورة منتهى غرايبة، إلى ضرورة العمل على وضع مجال ممارسة واضح للممرض المختص والممرض المختص المتقدم، بما يضمن ممارستهم لمهامهم الكاملة تحت الغطاء القانوني المناسب.


وناقش الاجتماع مسودة المواد المتعلقة بتحديد الأدوار والصلاحيات للمستويات التمريضية المختلفة، فيما أكدت اللجنة ضرورة أن تعكس التعديلات المقترحة مبدأ التكامل بين هذه المستويات، بما يسهم في توسيع نطاق الممارسة وتعزيز جودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية.


واتفق الحضور على رفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، تمهيدا لاعتمادها رسميا في نظام التصنيف الفني والاختصاص لمهنة التمريض.

 
 
