الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تضامنه مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن دمشق تقف إلى جانب الدوحة ضد ما وصفه بـ"العدوان الغاشم".

وقال الشرع إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ما زالت مستمرة، في الوقت الذي يواصل فيه الكيان اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر، مشيراً إلى أن "من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط".