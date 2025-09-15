الإثنين 2025-09-15 06:03 م
 

وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
 
الإثنين، 15-09-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ومدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، تعزيز التعاون الشبابي المشترك بين الوزارة والصندوق في إطار تنفيذ برامج التمكين السياسي والاقتصادي والريادة في الأعمال إلى جانب برامج الألعاب الإلكترونية والتطوع والمعسكرات الشبابية.اضافة اعلان


وأكد الدكتور العدوان خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين في وزارة الشباب، على الدور الريادي الذي يقوده الصندوق من خلال أذرعه وبرامجه الشبابية، مبينا حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع الصندوق في إطار توحيد وتنظيم الجهود الشبابية بما يضمن التكاملية والتنسيق في تنفيذ البرامج التي تلبي تطلعات الشباب وتهيئة المساحات الشبابية. 

وأشار الدكتور العدوان، إلى خطط وبرامج الوزارة المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب؛ السياسية والاقتصادية وبرامج ريادة الأعمال والأمن والسلم المجتمعي والصحة والرياضة والنشاط البدني.

وتحدث العدوان حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتقدير الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية.  

من جانبه أكد الكايد، أهمية النهوض بالبرامج الشبابية بما يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم. 

وبين الكايد برامج الصندوق في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معربا عن تطلعه للشراكة والتعاون مع الوزارة في تقديم البرامج التدريبية العملية في القضايا ذات الأولوية والاستفادة من المرافق الشبابية والرياضية المنتشرة في محافظات المملكة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

ا

عربي ودولي عاجل الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها

وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

اا

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

ا

عربي ودولي الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية



 
 





الأكثر مشاهدة