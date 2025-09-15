وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

05:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746171 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ومدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، تعزيز التعاون الشبابي المشترك بين الوزارة والصندوق في إطار تنفيذ برامج التمكين السياسي والاقتصادي والريادة في الأعمال إلى جانب برامج الألعاب الإلكترونية والتطوع والمعسكرات الشبابية. اضافة اعلان





وأكد الدكتور العدوان خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين في وزارة الشباب، على الدور الريادي الذي يقوده الصندوق من خلال أذرعه وبرامجه الشبابية، مبينا حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع الصندوق في إطار توحيد وتنظيم الجهود الشبابية بما يضمن التكاملية والتنسيق في تنفيذ البرامج التي تلبي تطلعات الشباب وتهيئة المساحات الشبابية.



وأشار الدكتور العدوان، إلى خطط وبرامج الوزارة المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب؛ السياسية والاقتصادية وبرامج ريادة الأعمال والأمن والسلم المجتمعي والصحة والرياضة والنشاط البدني.



وتحدث العدوان حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتقدير الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية.



من جانبه أكد الكايد، أهمية النهوض بالبرامج الشبابية بما يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم.



وبين الكايد برامج الصندوق في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معربا عن تطلعه للشراكة والتعاون مع الوزارة في تقديم البرامج التدريبية العملية في القضايا ذات الأولوية والاستفادة من المرافق الشبابية والرياضية المنتشرة في محافظات المملكة.