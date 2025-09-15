وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

05:48 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات في مكتبه، اليوم، سعادة سفير اليابان لدى المملكة السيد أساري هيديكي، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الأردن واليابان في المجالات الزراعية، وبخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي نتيجة محدودية الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة. اضافة اعلان





وأكد الوزير خريسات على عمق العلاقات التاريخية والصداقة المتينة التي تربط البلدين، مشيدًا بالتجربة اليابانية الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية والابتكار، ومبينًا أن المملكة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات الزراعة الذكية، وإدخال أساليب ري حديثة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتوفر حلولًا عملية ومستدامة للقطاع الزراعي.



من جانبه، أعرب السفير أساري هيديكي عن اعتزازه بعمق العلاقات الأردنية اليابانية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون في مجال التنمية الزراعية و تبادل المعرفة والخبرات و بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

