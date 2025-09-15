الإثنين 2025-09-15 09:02 ص
 

إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على غزة

غزة
 
الإثنين، 15-09-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية قرب مستشفى القدس، في حي تل الهوى بمدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال استهدف بناية تبعد عن المستشفى التابع للجمعية حوالي 50 متراً، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، إضافةً إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى والمقر الإداري والبنايات المجاورة.
 
 
