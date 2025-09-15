إصابات وتضرر مستشفى القدس في قصف للاحتلال على غزة

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال استهدف بناية تبعد عن المستشفى التابع للجمعية حوالي 50 متراً، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، إضافةً إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفى والمقر الإداري والبنايات المجاورة.
-
أخبار متعلقة
-
زامير لأعضاء الكنيست: نتنياهو لا يخبركم بالمراحل المقبلة
-
إسرائيل تقصف 10 مبان للأونروا بغزة خلال آخر 4 أيام
-
قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية دير جرير في رام الله
-
مصابون بنيران الاحتلال في حي الرمال بغزة
-
قوات الاحتلال تعتقل شابين في رام الله
-
مصادر طبية: شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في غزة
-
القسام تكشف عن عملية نفذتها قبل أيام بجباليا
-
إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة